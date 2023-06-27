إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بحائل وجازان نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية دعوات وابتهالات الحجاج في آخر ساعة من يوم عرفة مدني الدمام يباشر حريقًا في مصنع تهيئة المسجد النبوي لأداء صلاة عيد الأضحى استخدام السكوتر الكهربائي مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية والحجاج نسك الحاج في مشعر مزدلفة مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف تصعيد 397 حاجًا وحاجة من المرضى المنومين إلى مشعر عرفات تجربة التاكسي الطائر في الحج خلال السنوات المقبلة
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفات بعشرين لغة عالمية وتحقيق أكثر من نصف مليار مستفيد حول العالم، وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع.
وأكد الشيخ السديس أنه بدعم كبير من القيادة الرشيدة قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة خطبة عرفة، موضحًا أن المشروع يعكس جهود المملكة العربية السعودية في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع.
وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة، لافتًا إلى استمرار سعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجاه تسخير أحدث التقنيات الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي والمنتجات الإلكترونية التي من شأنها إيصال رسالة الحرمين الشريفين والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين.
وتتضمن اللغات العالمية وهي: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية)، وتم البث من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)