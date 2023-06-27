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أكثر من نصف مليار مستفيد

نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفات بعشرين لغة عالمية وتحقيق أكثر من نصف مليار مستفيد حول العالم، وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع.

ترجمة خطبة عرفة

وأكد الشيخ السديس أنه بدعم كبير من القيادة الرشيدة قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة خطبة عرفة، موضحًا أن المشروع يعكس جهود المملكة العربية السعودية في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع.

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بث خطبة يوم عرفة

وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة، لافتًا إلى استمرار سعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجاه تسخير أحدث التقنيات الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي والمنتجات الإلكترونية التي من شأنها إيصال رسالة الحرمين الشريفين والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين.

وتتضمن اللغات العالمية وهي: (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية)، وتم البث من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)

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