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ارتطم القطار بالحقيبة وألقى بها بعيدًا

نجت من الموت بأعجوبة بعد اصطدامها بقطار

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
نجت من الموت بأعجوبة بعد اصطدامها بقطار
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة نجاة فتاة من الموت المحقق بأعجوبة بالغة حيث صدمها القطار بالفعل لكن لحسن حظها أفلتت من الموت، بفضل الحقيبة التي كانت على ظهرها حيث ارتطم القطار بالحقيبة أولاً وألقى بها بعيداً عن مساره.

حقيبة الظهر

ووفقًا لما ذكرته “العربية” وقع الحادث في المجر بحسب ناشر الفيديو على “يوتيوب”، ولم يتضح منه إن كانت الفتاة قد تعرضت لإصابات بالغة بعد الحادث، وما إذا كان قد تم نقلها إلى المستشفى أم لا، لكن كان واضحاً أنها أفلتت من الموت.

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وكتب ناشر الفيديو: “الحقيبة أنقذت الفتاة من الموت المحقق”، وذلك في إشارة الى أن القطار لامس الحقيبة التي كانت على ظهرها وألقى بها بعيداً نتيجة لذلك، ولو لم تكن تحمل هذه الحقيبة لصدمها القطار مباشرة وفارقت الحياة.

عبور خاطئ

ويظهر الفيديو الفتاة وهي تحاول العبور إلى الجهة المقابلة بطريقة خاطئة، حيث كانت تريد أن تستقل القطار الذي يذهب بالاتجاه المعاكس على ما يبدو، لكنها تراجعت ولم تتمكن من العبور بسبب أن القطار المقابل وصل بالفعل إلى المحطة وبات واضحاً بالنسبة لها أنها لن تتمكن من ركوبه.

وبينما كانت الفتاة منشغلة في النظر إلى القطار المقابل والتفكير في كيفية الوصول إليه تعرضت للحادث من جراء القطار القادم على الجهة التي تقف فيها.

 

 

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