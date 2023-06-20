Icon

عملية إنقاذ غواصة تايتنك: الأكسجين يكفي 40 ساعة فقط Icon ألف سكوتر لخدمة الحجاج للعام الثاني على التوالي Icon وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير حائل Icon ريال مدريد يؤجل التعاقد مع بديل بنزيما Icon وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن Icon نجل بايدن يقر بمخالفات ضريبية وحيازة سلاح ناري Icon إحباط تهريب 14000 قرص إمفيتامين بطائرة درون في تبوك Icon جوندوجان يرفض الانضمام لـ الهلال والنصر ويحدد ناديه المقبل Icon ارتفاع الليرة التركية لأعلى قيمة وسط ترقب لقرار هام Icon رئاسة الهيئات تعتمد الوسائل الرقمية لخدمة الحجاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
صفقة مع وزارة العدل قد تجنبه دخول السجن

نجل بايدن يقر بمخالفات ضريبية وحيازة سلاح ناري

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
نجل بايدن يقر بمخالفات ضريبية وحيازة سلاح ناري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف ممثلو الادعاء، اليوم الثلاثاء، أن هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقر بتهمتين على صلة بالتخلف عن دفع ضريبة دخل فيدرالية.

مخالفات نجل بايدن

كما أقر هانتر بايدن، في اتفاق مع مكتب المدعي العام الأميركي في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحًا ناريًا رغم تعاطيه المخدرات.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

مشجع لـ سلمان المؤشر: أبغاك في الاتحاد

مشجع لـ سلمان المؤشر: أبغاك في الاتحاد

وفي التفاصيل، سيتجنب هانتر الملاحقة القضائية في اتهام منفصل يتعلق بحيازة السلاح، في صفقة مع وزارة العدل قد تجنبه دخول السجن.

من المعروف أن هانتر بايدن (52 عامًا)، سيعترف بارتكاب جرائم جنحة ضريبية في إطار الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء.

تسريب صور محرجة لنجل بايدن  (1)

حيازة سلاح ناري

والاتفاق سيجنبه أيضا الملاحقة القضائية بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني كمتعاط للمخدرات، طالما التزم بالشروط التي وضعها ممثلو الادعاء العام.

تسوية قضية جنائية فيدرالية عبر اتفاق، في نفس الوقت الذي تحال فيه رفع الاتهامات إلى المحكمة أمر غير معتاد إلى حد ما، لكنه ليس مستبعدًا تمامًا.

وينهي الاتفاق تحقيقًا مطولًا أجرته وزارة العدل بشأن الابن الثاني لبايدن، الذي أقر بأنه يعاني من الإدمان بعد وفاة شقيقه بو بايدن عام 2015.

الاعتراف بالجرم

كما أنه يحول دون إجراء محاكمة كان من شأنها أن تؤدي إلى صدور أخبار مشتتة للقارئ على مدار أيام وأسابيع عن البيت الأبيض الذي طالما سعى بكل جهده النأي بنفسه عن وزارة العدل.

بالرغم من أن الاتفاق يوجب على بايدن الابن الاعتراف بالجرم، فإنه- الاتفاق- يركز بشكل واضح على انتهاكات الضرائب والأسلحة، بدلاً من أي شيء أعم أو له صلة بالرئيس الديمقراطي.

ومع ذلك، من المرجح أن يواصل الرئيس السابق دونالد ترمب وجمهوريون آخرون مساعي استخدام القضية لتسليط الضوء على جو بايدن وتعاملاته التجارية العائلية وإثارة تساؤلات حول استقلالية وزارة العدل في عهد بايدن.

مجرد تذكرة مرور

وفي منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، شبه ترامب، صفقة هانتر بايدن بأنها “مجرد تذكرة مرور” مضيفًا “نظامنا معطل!”.

وأردف مكتب مستشار البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن “يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته”.

ترامب يحتفل بعيد ميلاد مع أنصاره في ميامي بعد المحاكمة

وقبل أكثر من شهر، ذكرت لجنة رقابية برلمانية أن أعضاء عائلة الرئيس الأميركي وشركاءهم ملايين جنوا الدولارات من كيانات وشركات أجنبية أثناء وبعد فترة منصب نائب الرئيس جو بايدن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك باستخدام ما يقرب من 20 شركة، والاستفادة من شبكة واسعة من شركاء الأعمال المخفيين.

وحصلت العائلة الأولى وشركاؤهم والشركات على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار فقط من الشركات التي يديرها مواطنون صينيون ورومانيون من خلال صفقات مختلفة أبرمها الابن الأول هانتر بايدن، وفقًا لسجلات أربعة بنوك منفصلة كشفتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي وعرضتها صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير معلومات أخرى إلى أن بايدن كسب عشرات الملايين من الدولارات من هذه الأعمال.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم