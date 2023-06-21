نجل نائب أمريكي مطرود يقتل 5 فتيات مسلمات

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن نجل النائب السابق لولاية مينيسوتا جون طومسون، هو المشتبه به في حادث اصطدام قاتل أودى بحياة 5 فتيات مسلمات من أصول صومالية الأسبوع الماضي.
والمشتبه به هو ديريك جون طومسون (27 عامًا)، من منطقة بروكلين بارك، رغم إشارتها إلى أن الشرطة لم تذكر اسمه علنًا، وفقًا لصحيفة مينيابوليس ستار تريبيون الأمريكية.
ويعد ديريك نجل جون طومسون، الذي طرد من “التجمع الديمقراطي للمزارعين” و”حزب العمال” في ولاية منيسوتا في سبتمبر 2021، بعد اتهامه زورًا لضابط شرطة بالتنميط العنصري، فضلًا عن مشاكل قانونية لم تكن معروفة عنه، بما في ذلك مزاعم الاعتداء على الأسرة.
وأوردت مصالح شرطة مينيابوليس أن سيارة مسرعة، تجاوزت يوم الجمعة إشارة حمراء واصطدمت بمركبة تقل خمس فتيات مسلمات صوماليات، كلهن دون العشرين من العمر، مما أدى إلى وفاتهن، ليتبين في وقت لاحق أنهن أعضاء في مركز دار الفاروق الإسلامي.
ووثقت لقطات كاميرات المراقبة الحادث، حيث تصطدم سيارة رياضية سريعة، متعددة الاستخدامات، بالمركبة التي كانت تقل الفتيات.
ونقلت صحيفة “ستار تريبيون” عن رئيس شرطة مينيابوليس، بريان أوهارا، تصريحه أن إدارته تحقق في نشر مقطع الفيديو غير المصرح به، كما أفادت بأن ديريك طومسون ينتظر اتهامات قد يتم رفعها الثلاثاء.