نجم آرسنال السابق على رادار الشباب

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الشباب يتفاوض مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت نجم فريق آرسنال الإنجليزي السابق ولاعب نادي ليون الفرنسي الحالي.

وأوضحت التقارير أن مسؤولين من الشباب بدأوا في التفاوض مع لاكازيت وذلك من أجل التعاقد معه.

أرقام لاكازيت

وسجل لاكازيت صاحب الـ 32 عامًا 39 هدفًا في 31 مباراة في مختلف المسابقات مع نادي ليون في موسم 2022/ 2023.

وكان لاكازيت انضم إلى ليون في عام 2022 قادمًا من آرسنال بعدما لعب مع الجانرز خلال الفترة من 2017 إلى 2022.

صفقة أخرى يريدها الشباب

وفي سياق آخر، أوضح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب المنتهية ولايته، يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نادي غلطة سراي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر”: ”خالد البلطان يرفض الخروج من الوسط الرياضي إلا بعد أن يقدم مفاجأة من العيار الثقيل لمدرج شيخ الأندية، المهاجم الأرجنتيني إيكاردي والتعاقد مع الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق، في صدارة ملف النادي، مع عودة محتملة للرياضي الخبير والرئيس السابق محمد النويصر”.