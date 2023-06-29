نجم الاتحاد السابق يُقنع حكيم زياش بالانضمام إلى النصر

كشفت تقارير إعلامية عن هوية الشخص الذي نجح في إقناع المغربي حكيم زياش نجم نادي تشيلسي الإنجليزي بالانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” : ” زياش استشار مواطنه كريم الأحمدي نجم الاتحاد السابق واللاعب السابق أقنعه بالانضمام إلى الدوري السعودي”.

قيمة صفقة حكيم زياش

وفي السياق ذاته، قال الصحفي سانتي أونا إن قيمة الصفقة 15 مليون يورو تم دفعهم لتشيلسي كما أن مدة العقد 3 مواسم للاعب المغربي وسيتقاضى في كل موسم 12 مليون يورو.

ويمتد عقد زياش، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحد جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.