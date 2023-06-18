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خلال فترة الانتقالات الصيفية

نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي برونو هنريكي نجم نادي الاتحاد يملك العديد من العروض البرازيلية للرحيل عن بطل دوري روشن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برونو هنريكي

وذكرت التقارير أن بعضًا من الأندية الخليجية ستنافس أندية برازيلية للتعاقد مع هنريكي في شهر يوليو المقبل.

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وكان هنريكي انضم إلى نادي الاتحاد في عام 2020 قادمًا من فريق بالميراس البرازيلي.

برونو هنريكي
هنريكي – المصدر @ittihad

جدير بالذكر أن العميد يسعى لتعزيز صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، حيث نجح العميد حتى الآن في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما.

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