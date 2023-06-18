نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي برونو هنريكي نجم نادي الاتحاد يملك العديد من العروض البرازيلية للرحيل عن بطل دوري روشن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت التقارير أن بعضًا من الأندية الخليجية ستنافس أندية برازيلية للتعاقد مع هنريكي في شهر يوليو المقبل.
وكان هنريكي انضم إلى نادي الاتحاد في عام 2020 قادمًا من فريق بالميراس البرازيلي.
جدير بالذكر أن العميد يسعى لتعزيز صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، حيث نجح العميد حتى الآن في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما.