Icon

رجل يتسلل لمستشفى بلندن ويطعن شخصين Icon نجم الهلال السابق بديل أحمد حجازي في الاتحاد Icon سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم الفساد Icon أصوات فرقعة كل 30 دقيقة بمنطقة البحث عن الغواصة المفقودة Icon احترافية وجاهزية تامة في استعراض قوات أمن الحج أمام وزير الداخلية Icon كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم لـ الدوري السعودي Icon البريطاني المنسحب من رحلة الغواصة المفقودة يفجر مفاجأة صادمة Icon مستشار موارد بشرية: نفسية الموظف فوق كل اعتبار Icon 6 دقائق لنقل المريض من الحرم المكي إلى أقرب مستشفى Icon أمل جديد في العثور على الغواصة المفقودة بموقع تيتانيك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد إصابة حجازي بقطع في الرباط الصليبي بعد نهاية الموسم

نجم الهلال السابق بديل أحمد حجازي في الاتحاد

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
نجم الهلال السابق بديل أحمد حجازي في الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يفكر في ضم أحد نجوم نادي الهلال السابقين، لتدعيم مركز الدفاع؛ وذلك تعويضًا لإصابة المدافع المصري الدولي أحمد حجازي.

وقال الإعلامي الرياضي “فيصل الرقيبة” عبر حسابه في “تويتر”: إن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الحافظ نجم الهلال السابق ومدافع نادي الوحدة الحالي.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير للمساء

أمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير للمساء

جوندوجان ثاني صفقة يفقدها الهلال في الميركاتو الصيفي

جوندوجان ثاني صفقة يفقدها الهلال في الميركاتو الصيفي

ولعب عبدالله الحافظ من قبل في صفوف فريق الاتفاق وأونياو ليريا البرتغالي ولعب مع الهلال من الفترة من 2013 إلى 2020.

أحمد حجازي يتسبب في انقسام الآراء

وفي وقت سابق، تسبب اللاعب المصري أحمد حجازي في انقسام الآراء بين جماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد حديث البعض منهم عن رحيله بينما طالب آخرون ببقائه في الفريق.

عبدالله الحافظ
عبدالله الحافظ

وكان نادي الاتحاد أعلن عن خضوع حجازي لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023.

ودُشن وسم “استمرار حجازي مرفوض” أول أمس الثلاثاء عبر موقع “تويتر” في السعودية حيث طالب البعض برحيله بسبب كثرة إصاباته وبسبب استعداد العميد لخوض العديد من الاستحقاقات الهامة مثل كأس العالم للأندية، بينما طالب البعض الآخر من جماهير الاتحاد بالإبقاء على حجازي بسبب قدراته الدفاعية المميزة بجانب شخصيته القيادية، كما أن بعض من جمهور العميد رأى أنه يجب تكريم اللاعب بالإبقاء عليه وعدم إنكار ما قدمه للفريق بالاستغناء عنه.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم