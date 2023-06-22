نجم الهلال السابق بديل أحمد حجازي في الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يفكر في ضم أحد نجوم نادي الهلال السابقين، لتدعيم مركز الدفاع؛ وذلك تعويضًا لإصابة المدافع المصري الدولي أحمد حجازي.

وقال الإعلامي الرياضي “فيصل الرقيبة” عبر حسابه في “تويتر”: إن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الحافظ نجم الهلال السابق ومدافع نادي الوحدة الحالي.

ولعب عبدالله الحافظ من قبل في صفوف فريق الاتفاق وأونياو ليريا البرتغالي ولعب مع الهلال من الفترة من 2013 إلى 2020.

أحمد حجازي يتسبب في انقسام الآراء

وفي وقت سابق، تسبب اللاعب المصري أحمد حجازي في انقسام الآراء بين جماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد حديث البعض منهم عن رحيله بينما طالب آخرون ببقائه في الفريق.

وكان نادي الاتحاد أعلن عن خضوع حجازي لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023.

ودُشن وسم “استمرار حجازي مرفوض” أول أمس الثلاثاء عبر موقع “تويتر” في السعودية حيث طالب البعض برحيله بسبب كثرة إصاباته وبسبب استعداد العميد لخوض العديد من الاستحقاقات الهامة مثل كأس العالم للأندية، بينما طالب البعض الآخر من جماهير الاتحاد بالإبقاء على حجازي بسبب قدراته الدفاعية المميزة بجانب شخصيته القيادية، كما أن بعض من جمهور العميد رأى أنه يجب تكريم اللاعب بالإبقاء عليه وعدم إنكار ما قدمه للفريق بالاستغناء عنه.