نجم الهلال يثير الجدل بوظيفة جديدة داخل مشفى !

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تسبب اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو نجم الهلال في إثارة الجدل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له وهو يعمل كموظف استقبال في أحد المستشفيات.
وظهر ميشايل في الفيديو وهو يجلس مكان موظف الاستقبالات في المشفى وباشره عمله بالضبط، حيث نفذ طلب أحد المرضى في المشفى بمنحه تذكرة دخول.
يذكر أن اسم ميشايل كان ارتبط بالانتقال لأحد أندية الدوري البرازيلي في حال قرر مغادرة أزرق الرياض.
وفكّر نادي جريميو البرازيلي في التعاقد مع ميشايل لتدعيم الجانب الهجومي لديه في الموسم المقبل.