نجم الهلال يقترب من الرحيل إلى الدوري البرازيلي

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كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي ميشايل ديلجادو بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكر موقع Radar Esportes البرازيلي أن نادي جريميو البرازيلي يتفاوض مع إدارة أزرق الرياض وذلك لضم اللاعب ميشايل خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وأفاد الموقع أن اللاعب البرازيلي سينضم إلى جريميو ولن يلتحق بصفوف أي نادٍ في دوري روشن في الفترة المقبلة.
ويلعب ميشايل صاحب الـ27 عامًا في صفوف أزرق الرياض منذ عام 2021 قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.
ويسعى أزرق الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع صفقات عالمية من العيار الثقيل، حيث يتفاوض حاليًّا مع البلجيكي روميلو لوكاكو والإسباني ألفارو موراتا واللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان.