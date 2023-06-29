نجم بايرن ميونخ يقترب من باريس سان جيرمان

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أصبح الفرنسي لوكاس هيرنانديز ظهير أيسر فريق بايرن ميونخ الألماني قريبًا من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو أن هيرنانديز سيوقع على عقود الانضمام لسان جيرمان اليوم الخميس حيث تكلفت الصفقة 50 مليون يورو تم دفعهم لفريق بايرن ميونخ.
ويلعب لوكاس هيرنانديز صاحب الـ 27 عامًا مع فريق البايرن منذ عام 2019 قادمًا من صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، كما تُوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في عام 2018 في روسيا.