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بعد إبداء رأيه حول انضمام كريم بنزيما للدوري السعودي

نجم بايرن ميونخ يُغضب جماهير الاتحاد

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
نجم بايرن ميونخ يُغضب جماهير الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أثار اللاعب الألماني ليون جورتسيكا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، غضب جماهير الاتحاد وذلك بعد إبداء رأيه حول انتقال الفرنسي كريم بنزيما لنادي الاتحاد ودوري روشن.

وعلق جورتسيكا على إتمام الصفقة قائلًا: “الموارد المالية هائلة في الدول العربية، بالنسبة لي لا أُفضل اللعب في المنطقة العربية، الأفضل بالنسبة لي اللعب في بوخوم أو شالكة الألمانيين”.

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جماهير الاتحاد ترد

هاجمت جماهير الاتحاد، لاعب البايرن حيث اتهمته بالعنصرية وعدم احترام بقية المناطق في العالم بالإضافة إلى عدم احترامه للدوريات العربية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وكان الفرنسي كريم بنزيما انضم إلى نادي الاتحاد كصفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

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