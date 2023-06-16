نجم بايرن ميونخ يُغضب جماهير الاتحاد

أثار اللاعب الألماني ليون جورتسيكا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، غضب جماهير الاتحاد وذلك بعد إبداء رأيه حول انتقال الفرنسي كريم بنزيما لنادي الاتحاد ودوري روشن.

وعلق جورتسيكا على إتمام الصفقة قائلًا: “الموارد المالية هائلة في الدول العربية، بالنسبة لي لا أُفضل اللعب في المنطقة العربية، الأفضل بالنسبة لي اللعب في بوخوم أو شالكة الألمانيين”.

جماهير الاتحاد ترد

هاجمت جماهير الاتحاد، لاعب البايرن حيث اتهمته بالعنصرية وعدم احترام بقية المناطق في العالم بالإضافة إلى عدم احترامه للدوريات العربية.

وكان الفرنسي كريم بنزيما انضم إلى نادي الاتحاد كصفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.