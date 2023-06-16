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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

نجم تشيلسي يجذب أنظار الهلال والاتحاد

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
نجم تشيلسي يجذب أنظار الهلال والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نادي الهلال سيدخل في منافسة قوية مع غريمه نادي الاتحاد وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

منافسة قوية على نجم تشيلسي

وكان موقع Get Football News الفرنسي ذكر أن نادي الاتحاد مهتم بضم كوليبالي صاحب الـ 32 عامًا، كما سيتنافس الهلال كذلك على الصفقة.

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وكان المعلق الرياضي عامر عبدالله المري قال عبر حسابه في “تويتر”: إن الهلال قدم عرضًا للتعاقد مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي - الهلال والاتحاد

جدير بالذكر أن كوليبالي كان انضم إلى الفريق اللندني في صيف 2022 قادمًا من نادي نابولي الإيطالي.

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