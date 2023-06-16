نجم تشيلسي يجذب أنظار الهلال والاتحاد

يبدو أن نادي الهلال سيدخل في منافسة قوية مع غريمه نادي الاتحاد وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

منافسة قوية على نجم تشيلسي

وكان موقع Get Football News الفرنسي ذكر أن نادي الاتحاد مهتم بضم كوليبالي صاحب الـ 32 عامًا، كما سيتنافس الهلال كذلك على الصفقة.

وكان المعلق الرياضي عامر عبدالله المري قال عبر حسابه في “تويتر”: إن الهلال قدم عرضًا للتعاقد مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جدير بالذكر أن كوليبالي كان انضم إلى الفريق اللندني في صيف 2022 قادمًا من نادي نابولي الإيطالي.