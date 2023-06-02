نجم تشيلسي يخطط للانتقال إلى مانشستر يونايتد

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يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي ماسون ماونت نجم فريق تشيلسي الإنجليزي في صيف العام الحالي.
ويرغب ماونت صاحب الـ24 عامًا الرحيل عن صفوف البلوز بعد التعاقد مع الأرجنتيني إينزو فيرنانديز قادمًا من بنفيكا البرتغالي.
وسيتنافس كل من مانشستر يونايتد وليفربول مع بايرن ميونخ الألماني لضم ماونت في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال الصحفي الإنجليزي روب داوسون: إن راتب اللاعب ريس جيمس وهو 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا سيكون السبب في رحيل ماونت.
وصعد ماونت إلى الفريق الأول في تشيلسي في عام 2017، كما ظهر لأول مرة مع المنتخب الإنجليزي في عام 2019.