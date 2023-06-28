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خلال فترة الانتقالات الصيفية

نجم ريال مدريد على رادار ليفربول

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
نجم ريال مدريد على رادار ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وربما يُرحب الريال ببيع فالفيردي وذلك بعد تجديد تعاقد كل من لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

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ويلعب فالفيردي مع الريال منذ عام 2017 قادمًا من نادي بينارول الأوروجوياني.

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ريال مدريد مهدد بفقدان صفقته المفضلة

وفي سياق آخر، يحاول نادي ليفربول، خطف صفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من ريال مدريد.

وكشفت صحيفة Marca الإسبانية أن ليفربول مستعد لدفع 300 مليون دولار أمريكي لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا ليكون أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وفي حال انتقل مبابي إلى ليفربول بمبلغ 300 مليون دولار سيكون أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم متفوقًا على البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي انضم للفريق الباريسي صيف 2017 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.

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