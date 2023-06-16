Icon

إحباط تهريب 103 كيلو قات في جازان Icon أمهات يتبادلن اللكمات بيد ويحملن أطفالهن الرضّع بالأخرى في لبنان Icon نجم بايرن ميونخ يُغضب جماهير الاتحاد Icon 28 عقد أداء لتهيئة وصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة Icon نجم منتخب المغرب على رادار النصر Icon حالات إسقاط الدعوى القضائية بالتقادم في المعاملات المدنية Icon عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام Icon بندر الدعجاني: لن أتقدم بأي طعن ضد قائمة خالد العيسى Icon موقف طريف بين عم علي القرني ووزير الاتصالات Icon مسن ينقل الحجاج من عرعر لمكة المكرمة مجانًا منذ 30 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية

نجم منتخب المغرب على رادار النصر

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
نجم منتخب المغرب على رادار النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر يفكر في ضم أحد نجوم منتخب المغرب، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة قوية لـ النصر

وأفاد موقع Foot Mercato الفرنسي أن نادي النصر يفكر في التعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم الأقراص المحظورة في جازان

الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم الأقراص المحظورة في جازان

أتربة مثارة على تبوك حتى صباح الغد

أتربة مثارة على تبوك حتى صباح الغد

مم يُعاني زياش ؟

ويُعاني زياش صاحب الـ30 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي تشيلسي، رغم المستوى المميز الذي قدمه مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث نجح منتخب المغرب في احتلال المركز الرابع في البطولة لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

Morocco vs brazil - المغرب ضد البرازيل
حكيم زياش

وسبق لـ زياش اللعب في صفوف هيرينفين الهولندي وتفينتي الهولندي وأياكس الهولندي، ثم انضم إلى تشيلسي في عام 2020.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال
الرياضة

وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال

الرياضة
مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان
العالم

مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان

العالم
طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا
غرائب

طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا

غرائب
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
الرياضة

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

الرياضة
القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة لرؤية 2030
السعودية اليوم

القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة...

السعودية اليوم
توصيل الأدوية بالطائرات في دبي
تكنولوجيا

توصيل الأدوية بالطائرات في دبي

تكنولوجيا
وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق
السعودية اليوم

وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة...

السعودية اليوم