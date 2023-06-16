نجم منتخب المغرب على رادار النصر

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر يفكر في ضم أحد نجوم منتخب المغرب، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة قوية لـ النصر

وأفاد موقع Foot Mercato الفرنسي أن نادي النصر يفكر في التعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

مم يُعاني زياش ؟

ويُعاني زياش صاحب الـ30 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي تشيلسي، رغم المستوى المميز الذي قدمه مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث نجح منتخب المغرب في احتلال المركز الرابع في البطولة لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

وسبق لـ زياش اللعب في صفوف هيرينفين الهولندي وتفينتي الهولندي وأياكس الهولندي، ثم انضم إلى تشيلسي في عام 2020.