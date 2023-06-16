إحباط تهريب 103 كيلو قات في جازان أمهات يتبادلن اللكمات بيد ويحملن أطفالهن الرضّع بالأخرى في لبنان نجم بايرن ميونخ يُغضب جماهير الاتحاد 28 عقد أداء لتهيئة وصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة نجم منتخب المغرب على رادار النصر حالات إسقاط الدعوى القضائية بالتقادم في المعاملات المدنية عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام بندر الدعجاني: لن أتقدم بأي طعن ضد قائمة خالد العيسى موقف طريف بين عم علي القرني ووزير الاتصالات مسن ينقل الحجاج من عرعر لمكة المكرمة مجانًا منذ 30 عامًا
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر يفكر في ضم أحد نجوم منتخب المغرب، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفاد موقع Foot Mercato الفرنسي أن نادي النصر يفكر في التعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.
ويُعاني زياش صاحب الـ30 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي تشيلسي، رغم المستوى المميز الذي قدمه مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث نجح منتخب المغرب في احتلال المركز الرابع في البطولة لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.
وسبق لـ زياش اللعب في صفوف هيرينفين الهولندي وتفينتي الهولندي وأياكس الهولندي، ثم انضم إلى تشيلسي في عام 2020.