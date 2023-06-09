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نجم منتخب فرنسا مطلوب في دوري روشن

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
نجم منتخب فرنسا مطلوب في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن أحد نجوم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مطلوب التعاقد معه من بعض أندية دوري روشن السعودي للمحترفين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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نجم منتخب فرنسا مطلوب

وذكر موقع 90 Min أن اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي هو أحدث الأهداف المطلوب التعاقد معها في دوري روشن، بعد التعاقد مع مواطنه كريم بنزيما من قبل نادي الاتحاد.

وأشار الموقع إلى أن بوجبا وكانتي مطلوبان وبقوة، التعاقد معهما في دوري روشن في الموسم المقبل.

بول بوجبا
بول بوجبا

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب فرنسا.

انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي

وقال الإعلامي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: “الاتحاد انسحب من صفقة نجم تشيلسي تاركًا المجال أمام الهلال والنصر وذلك من أجل إتمام الصفقة”.

وفي سياق آخر، فجر الصحفي الفرنسي لويك تانزي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية لم يجتز الفحوصات الطبية مع ناديه المستقبلي قاصدًا الاتحاد، مضيفًا أن اللاعب أمامه عرضان من السعودية غير الاتحاد بجانب عرض رسمي من تشيلسي للتجديد.

وفي وقت سابق، كان الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ32 عامًا سيتقاضى 100 مليون يورو تشمل حقوق الصورة والإعلانات.

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