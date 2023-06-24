نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الإيطالي جينارو جاتوزو نجم ميلان الإيطالي السابق يقترب من تدريب أحد الأندية في بطولة دوري روشن في الموسم المقبل.

وبحسب التقارير فإن جاتوزو صاحب الـ44 عامًا يملك أكثر من عرض في الدوري السعودي للمحترفين.

وتُوج جاتوزو بلقب كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان عامي 2003 و 2007.

3 أندية في دوري روشن تطارد مدربين عالميين

وترغب أندية الهلال والنصر والأهلي في التعاقد مع مدربين من العيار الثقيل للتدريب في دوري المحترفين السعودي، حيث رُشح مؤخرًا كل من الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي والبرتغالي جوزيه مورينيو والمدرب الإسباني خولين لوبتيجي للتدريب في الدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر “تويتر” أن المدرب الإيطالي أليجري صاحب الـ55 عامًا بات قريبًا من تدريب نادي الهلال.

وكان المدرب الإيطالي دخل في منافسة مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا والإسباني خولين لوبيتيجي لتدريب الهلال، لكن يبدو أن الأمور حُسمت للمدرب الإيطالي.