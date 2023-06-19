نزاهة: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في قضايا فساد

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم الاثنين، أنها باشرت خلال شهر ذي القعدة 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل “3319” جولة رقابية، والتحقيق مع 253 مشتبهاً فيه من ضمنهم موظفون من وزارات: “الداخلية والدفاع والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك”.

نزاهة تحقق

وقالت نزاهة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنه تمّ توقيف “141” متهماً، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورّطهم في تهم “الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير”، وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

الإبلاغ

ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقّي البلاغات الآتية:

-الهاتف المجاني: 980.

-البريد الإلكتروني: [email protected]