نساء مكة مؤنسات الحرم يؤدين العمرة في يوم الخليف

وثق مقطع فيديو من الحرم المكي، طواف العديد من النساء بالبيت الحرام، وذلك بالتزامن مع تأدية الحجاج مناسك الحج في صعيد عرفات.

ويستغل أهالي مكة المكرمة وخاصة النساء يوم عرفة لتأدية العمرة والطواف بالبيت الحرام، حيث تكون الكعبة خالية من الزحام ما يمكنهن من الطواف والدعاء والإفطار هناك أيضًا.

يوم الخليف

وجرت العادة على تسمية يوم عرفة باسم يوم الخليف عند أهالي مكة المكرمة، حيث تنطلق فيه معظم النساء بصحبة أطفالهن إلى الحرم المكي، فيما يؤدي الحجاج مناسك الحج على صعيد عرفات في هذا اليوم، ويكون الرجال منشغلين في خدمة الحجاج والطوافة وتنظيم أعمال الحج في المشاعر المقدسة.