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ظلت تكافح لتحرير نفسها إلا أنها لم تنجح

نسر يصطاد سمكة ويلتهمها بالجو في مشهد مذهل

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
نسر يصطاد سمكة ويلتهمها بالجو في مشهد مذهل
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لنسر اصطاد سمكة والتهمها أثناء الطيران في الجو في مشهد مذهل.

تفاصيل الوقعة

وبحسب الفيديو المتداول، نجح النسر في اصطياد سمكة بمهارة فائقة من أحد الأنهار، وتمكن من إمساكها بقوة بمخالبه، والتحليق بها، ثم تناولها في الجو.

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ويظهر في الفيديو بوضوح كيف يطير الطائر فوق الشاطئ بالقرب من الماء بينما تتضح فريسته بين مخالبه على الرغم من أنها ظلت تكافح لتحرير نفسها في الجو، إلا أنها لم تنجح.

 

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