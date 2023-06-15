نسر يصطاد سمكة ويلتهمها بالجو في مشهد مذهل

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لنسر اصطاد سمكة والتهمها أثناء الطيران في الجو في مشهد مذهل.

تفاصيل الوقعة

وبحسب الفيديو المتداول، نجح النسر في اصطياد سمكة بمهارة فائقة من أحد الأنهار، وتمكن من إمساكها بقوة بمخالبه، والتحليق بها، ثم تناولها في الجو.

ويظهر في الفيديو بوضوح كيف يطير الطائر فوق الشاطئ بالقرب من الماء بينما تتضح فريسته بين مخالبه على الرغم من أنها ظلت تكافح لتحرير نفسها في الجو، إلا أنها لم تنجح.