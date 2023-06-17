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نصائح مهمة لسلامة الأغذية والأدوية خلال حج 1444 هـ

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
نصائح مهمة لسلامة الأغذية والأدوية خلال حج 1444 هـ
المواطن - واس

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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن برامجها التوعوية الخاصة بضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، رسائل توعوية في مجالات الغذاء والدواء بـ9 لغات من الأكثر تحدثًا بين حجاج موسم حج 1444هـ، حيث تقدم معلومات ونصائح لتوعوية الحجاج بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

حج 1444

وتقدم الغذاء والدواء، مجموعة من النصائح الخاصة بموسم حج 1444هـ بعدد من اللغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والاسبانية والتركية والروسية والصينية والأردو (الباكستانية) ولغة البهاسا (الإندونيسية) على الرابط التالي (هنا).

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سلامة الأدوية

ونوهت إلى ضرورة اتباع خطوات سلامة الأدوية في موسم حج 1444هـ من خلال عدم تعرض الأدوية لأشعة الشمس بشكل مباشر، وتجنب ترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب، وحفظ الدواء في عبوته الأصلية وعدم تناول دواء لحاج آخر حتى ولو تشابهت الأعراض، وفي حالة نسيان جرعة الدواء يتم أخذها في أقرب وقت ممكن ولكن عند اقتراب الجرعة الأخرى يتم تناول جرعة واحدة فقط، واستخدام الماء كأفضل مشروب لتناول الأقراص والحبوب.

وأوصت الهيئة في رسائلها التوعوية بعدم تناول الأطعمة التي يشتبه الحاج بتغير خواصها من طعم أو لون أو رائحة، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري والتأكد من تواريخ صلاحية الأطعمة وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة.

يشار إلى أن الهيئة شاركت ضمن موسم حج 1444هـ بتوعية الحجاج وتوزيع الهدايا والنصائح الإرشادية عبر أجنحة توعوية تقيمها في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

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