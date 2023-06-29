Icon

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل Icon 11 ألف إصابة بالإجهاد الحراري منذ بدء الحج Icon نظام رقمي متطور لـ الكشافة في خدمة الحجاج Icon منشأة الجمرات تسجل اليوم 44 درجة مئوية Icon جماهير الاتحاد تتمنى انضمام أكرم عفيف لكتيبة النمور Icon توزيع 100 ألف مظلة وسجادة على ضيوف الرحمن بمشعر منى Icon نجم بايرن ميونخ يقترب من باريس سان جيرمان Icon تصعيد 71 مليون سلعة تموينية لمشعر منى في أول أيام التشريق Icon حاج سوري: محبة السعوديين أحد مكاسب رحلة الحج Icon شؤون الحرمين: حرق القرآن بالسويد خطوة سافرة ومستهجنة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لزيادة كفاءة العمل بالمعسكرات وفقًا للرؤية

نظام رقمي متطور لـ الكشافة في خدمة الحجاج

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
نظام رقمي متطور لـ الكشافة في خدمة الحجاج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعمل لجنة تقنية المعلومات في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ على تطوير عملها باستمرار فيما يتعلق بمتطلبات التحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن وحوكمة ذلك التحول لزيادة كفاءة العمل بالمعسكرات وفقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030؛ وذلك برقمنة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعسكرات ومن أهمها إرشاد الحجاج التائهين.

نظام رقمي متطور

وأوضح المشرف على اللجنة عيسى بن عبدالعزيز التيسان، أن جمعية الكشافة تعمل باستمرار على توفير نظام رقمي متطور بتسخير التقنيات الحديثة سعياً للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، وتطوير ممارسات الحكومة الرقمية داخل المعسكرات مما يساعد على تحسين أداء وفاعلية الخدمات التي تقدمها معسكرات الخدمة العامة.

قد يهمّك أيضاً
سهم المطاحن الأولى يقفز 25% بأولى تداولاته في السعودية

سهم المطاحن الأولى يقفز 25% بأولى تداولاته في السعودية

أكثر من 250 ألف مسافر عبر مطار الملك فهد الدولي في 8 أيام

أكثر من 250 ألف مسافر عبر مطار الملك فهد الدولي في 8...

نقلة نوعية

وكانت المعسكرات قد شهدت في الأعوام الأخيرة؛ نقلة نوعية في تطور الخدمات الأمر الذي سهل الكثير من الإجراءات حيث يمكن للمشارك المتطوع إجراء كل أعماله المطلوبة منه من خلال الهاتف الذكي بالدخول على موقع الجمعية وهو ما أوجد زيادة الكفاءة التشغيلية في منظومة المعسكرات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لمكافحة كورونا
العالم

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية...

العالم
استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل 45 كم/ساعة
السعودية اليوم

استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل...

السعودية اليوم
صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا
السعودية اليوم

صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا

السعودية اليوم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره
غرائب

قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر...

غرائب
واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
العالم

واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على...

العالم
تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية
السعودية اليوم

تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات...

السعودية اليوم
لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد
الرياضة

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال...

الرياضة