نظام رقمي متطور لـ الكشافة في خدمة الحجاج

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تعمل لجنة تقنية المعلومات في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ على تطوير عملها باستمرار فيما يتعلق بمتطلبات التحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن وحوكمة ذلك التحول لزيادة كفاءة العمل بالمعسكرات وفقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030؛ وذلك برقمنة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعسكرات ومن أهمها إرشاد الحجاج التائهين.
وأوضح المشرف على اللجنة عيسى بن عبدالعزيز التيسان، أن جمعية الكشافة تعمل باستمرار على توفير نظام رقمي متطور بتسخير التقنيات الحديثة سعياً للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، وتطوير ممارسات الحكومة الرقمية داخل المعسكرات مما يساعد على تحسين أداء وفاعلية الخدمات التي تقدمها معسكرات الخدمة العامة.
وكانت المعسكرات قد شهدت في الأعوام الأخيرة؛ نقلة نوعية في تطور الخدمات الأمر الذي سهل الكثير من الإجراءات حيث يمكن للمشارك المتطوع إجراء كل أعماله المطلوبة منه من خلال الهاتف الذكي بالدخول على موقع الجمعية وهو ما أوجد زيادة الكفاءة التشغيلية في منظومة المعسكرات.