نفاد تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما

نفدت تذاكر حفل تقديم الفرنسي كريم بنزيما، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد ساعات قليلة من بدء عملية البيع.

نفاد تذاكر الحفل

ومن المقرر أن ينطلق حفل تقديم كريم بنزيما سيكون عند الساعة 8:45 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وبدأت عملية بيع تذاكر حفل تقديم بنزيما لاعبًا في صفوف الاتحاد، مساء أمس، ونفدت بالكامل اليوم، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 9 ريالات، في إشارة إلى رقم قميص النجم الفرنسي، ووصل سعر الفضية 199 ريالاً، والذهبية 399 ريالاً.

كريم بنزيما اتحادي

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما بالأمس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

ولعب الفرنسي كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وقدم مستوى مميزًا ونجح في التتويج بأكثر من 20 بطولة.

ويأمل بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستُقام في السعودية.