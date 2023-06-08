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بعد انضمامه إلى الاتحاد

نفاد تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
نفاد تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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نفدت تذاكر حفل تقديم الفرنسي كريم بنزيما، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد ساعات قليلة من بدء عملية البيع.

نفاد تذاكر الحفل

ومن المقرر أن ينطلق حفل تقديم كريم بنزيما سيكون عند الساعة 8:45 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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وبدأت عملية بيع تذاكر حفل تقديم بنزيما لاعبًا في صفوف الاتحاد، مساء أمس، ونفدت بالكامل اليوم، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 9 ريالات، في إشارة إلى رقم قميص النجم الفرنسي، ووصل سعر الفضية 199 ريالاً، والذهبية 399 ريالاً.

تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما
موعد حفل تقديم بنزيما – المصدر @ittihad

كريم بنزيما اتحادي

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما بالأمس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

كريم بنزيما
جانب من استقبال بنزيما في جدة – المصدر @ittihad

ولعب الفرنسي كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وقدم مستوى مميزًا ونجح في التتويج بأكثر من 20 بطولة.

ويأمل بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستُقام في السعودية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

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