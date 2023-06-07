نفوق 300 حيوان بعد تدمير سد كاخوفكا بأوكرانيا

كشفت تقارير إعلامية، أن مالكة حديقة حيوان، قالت أمس الثلاثاء: إن مئات من الحيوانات بالحديقة يُعتقد أنها نفقت عندما تم تدمير سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا.

300 حيوان

وتفترض أولينا نافروزكا، التي تملك حديقة الحيوان في نوفا كاخوفكا، أن جميع الحيوانات التي يقدر عددها بـ 300 حيوان، من بينها القردة والحمير وأمهار، قد نفقت، حسبما نقلت عنها صحيفة “أوكرانيسكا برافدا”.

وفي أماكن أخرى أيضًا، تأثرت الحيوانات جراء الفيضان بعدما انفجر السد في الساعات الأولى من الصباح.

حيوانات أليفة

وعلى سبيل المثال، أظهر مقطع مصور عبر الإنترنت بجعًا في ساحة تعرضت لفيضان أمام مبنى بلدية محلية.

وغردت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر موقع تويتر أن أي حيوانات أليفة تم تركها خلال إجلاء طارئ لا ينبغي أبدًا أن يتم تقييدها أو حبسها في أقفاص لزيادة فرص نجاتها.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة أخرى تم نشرها أمس غزالة يتم إنقاذها من المياه، وقنادس في الشوارع المغمورة في خيرسون وأشخاصًا ينقذون أبقارًا من المياه الآخذة في الارتفاع.