نقل ملكية السلاح إلكترونيًا عبر أبشر

أكد الأمن العام، اليوم السبت، أنه يمكن للمواطنين نقل ملكية السلاح إلكترونيًا عبر منصة أبشر بسهولة.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “الآن عن طريق منصة أبشر نقل ملكية السلاح بشكل آمن”.

تمديد ترخيص السلاح

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك حتى 30/ 12/ 1444هـ.

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة.