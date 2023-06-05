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إعارة المهندسين من وكالة الوزارة للمشاريع للشركة

نقل مهام تشغيل وصيانة المشروعات الإنشائية بالمباني التعليمية لشركة تطوير

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
نقل مهام تشغيل وصيانة المشروعات الإنشائية بالمباني التعليمية لشركة تطوير
المواطن - فريق التحرير

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‏قرر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، نقل كافة مهام التشغيل والصيانة والمشروعات الإنشائية والدراسات والتصاميم ومراقبة الجودة المتعلقة بالمباني التعليمية والإدارية بديوان الوزارة وإدارات التعليم في ‌الرياض، ‌والمدينة المنورة ‌وجدة، ‏‌والأحساء ‏إلى شركة تطوير القابضة (شركة تطوير للمباني.)

إعارة الموظفين

‏كما تضمن القرار النص على أن تنسق وكالة الوزارة للموارد البشرية‏ مع شركة تطوير للمباني للعمل على إعارة الموظفين من المهندسين الذين تختارهم شركة تطوير للمباني من وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة أو إدارات التعليم المحددة أعلاه إلى شركة تطوير للمباني على أن تتولى الشركة دفع رواتبهم وجميع مستحقاتهم المالية حتى يتم معالجة وضعهم الوظيفي

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خطة تطوير

‏كما تقدم شركة تطوير للمباني خطة عمل لنقل كافة مهام التشغيل والصيانة والمشروعات ‏الإنشائية والدراسات والتصاميم ومراقبة الجودة المتعلقة بالمباني التعليمية والإدارية بإدارات التعليم الأخرى إلى شركة تطوير للمباني خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا من تاريخه.

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