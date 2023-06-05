نقل مهام تشغيل وصيانة المشروعات الإنشائية بالمباني التعليمية لشركة تطوير

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قرر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، نقل كافة مهام التشغيل والصيانة والمشروعات الإنشائية والدراسات والتصاميم ومراقبة الجودة المتعلقة بالمباني التعليمية والإدارية بديوان الوزارة وإدارات التعليم في الرياض، والمدينة المنورة وجدة، والأحساء إلى شركة تطوير القابضة (شركة تطوير للمباني.)
كما تضمن القرار النص على أن تنسق وكالة الوزارة للموارد البشرية مع شركة تطوير للمباني للعمل على إعارة الموظفين من المهندسين الذين تختارهم شركة تطوير للمباني من وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة أو إدارات التعليم المحددة أعلاه إلى شركة تطوير للمباني على أن تتولى الشركة دفع رواتبهم وجميع مستحقاتهم المالية حتى يتم معالجة وضعهم الوظيفي
كما تقدم شركة تطوير للمباني خطة عمل لنقل كافة مهام التشغيل والصيانة والمشروعات الإنشائية والدراسات والتصاميم ومراقبة الجودة المتعلقة بالمباني التعليمية والإدارية بإدارات التعليم الأخرى إلى شركة تطوير للمباني خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا من تاريخه.
نبض نبضي
خطوة جباره – وتصحيحية لما نراه من تدني الصيانه الشهرية و ضعف المهام وقله الموارد المالية – لكن اتوقع ان التخطيط المدرسي والاثاث المدرسي والامن والسلامة – ان لم تدرج ضمن التحول لمهام شركة تطوير للمباني – سيكونون عقبه في اداء المهام من حيث تغيير المرحلة او تحويل معامل لفصول او اخلاء الدور الثالث 30% انخفاض التشغيل مع طلب استمرار للصيانه لمواقع لا تستخدم اضافه للاثاث المدرسي ( طاوله بكرسي وسبورة ) والاثاث المكتبي الذي يكدس فوق سطح المبنى والارتداد او بالدور الثالث وبممرات الدرج وعدم توافق كمية الاثاث مع مساحه الغرف ومعوقات الامن والسلامة وتعبئة طفايات الحريق و تشغيل دوائر الانذار للدخان والحريق والغاز ودوائر مياه الاطفاء البارزة وخطر الارتطام للطلاب اضافه لتشغيل فصول بغير ما خصصت له كنشاط فنيه ومجالس للمعلمات وطاولة لكل معلمة وليس لكل تخصص – واداريات الخدمات المساندة 5 مهام وبوجود 20 اداريه وضعوا طاوله لكل وحده لاشغال 4 فصول للاداريات بمباركة التخطيط المدرسي واغلاق مبانى بها كثافه طلابيه لاستفادة قرى مجاورة او استمرار بالايجار المدرسي – اتوقع يلزم ضم التخيط المدرسي ضمن القرار الاداري مع الاثاث المدرسي والامن والسلامة – بقرر الحاقي – لتكامل المهام والواجبات لهذه الشركة العملاقه