نمل يشيد مدينة كاملة مبنية بهندسة متقنة تحت الأرض

كشفت تقارير إعلامية أن إحدى التجارب أظهرت مدينة كاملة مبنية بهندسة متقنة، شيّدها سرب من النمل واتخذها مسكنًا له، وذلك بعد أن سكب علماء كميات من الأسمنت في العش الخالي بحسب صحيفة “إندبندنت”.

10 أطنان من الأسمنت

وفي التفاصيل، قام العلماء المشاركون في هذه التجربة بسكب كمية 10 أطنان من مادة الأسمنت في عش النمل المهجور، وبعد أن جفّ الأسمنت الطري، باشروا أعمال الحفر حوله على مدار عدة أسابيع ليروا نتائج عملهم.

ووفقًا للتقارير، أظهرت الحفريات أن هناك مدينة ضخمة، بناها النمل ذات يوم، كانت مخبأة تحت سطح الأرض.

وذكر العلماء أنه من أجل تشييد وحفر مثل هذه الشبكة، كان النمل بحاجة إلى إزاحة حوالي 40 طنًّا من الأتربة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم كل نفق بطريقة تضمن تهوية شاملة وتقليل وقت التنقّل.

وتابع أحدهم: “كل شيء يبدو أنه تم تصميمه بواسطة عقل مهندس معماري واحد ولكن، بالطبع، هو ليس كذلك”.

تجدر الإشارة إلى أنه أصبح معروفًا مؤخرًا أن علماء الأحياء عثروا على حشرات تعلّمت طريقة استخدام أدوات الصيد.