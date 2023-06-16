Icon

بوتين يهدد بالنووي حال تعرض الأراضي الروسية للتهديد Icon توقعات طقس السعودية غدًا: حار إلى شديد الحرارة Icon إشبيلية يهدد الأهلي في صفقة سيرجيو راموس Icon رعب في مصر بسبب رسالة صوتية على واتساب Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق الخط المباشر بين جدة ومطار سفنكس بالقاهرة Icon ثعبان في المرحاض يصيب استرالي بالصدمة Icon حمدالله يقترب من الدوري الإماراتي Icon الإطاحة بـ 5 مروجين بالرياض وسكاكا Icon نواف البشري رجل مباراة السعودية وأستراليا Icon زيادة فيتامين دي يؤدي لاضطراب وظائف الكلى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة كأس أمم آسيا تحت 17 عامًا

نواف البشري رجل مباراة السعودية وأستراليا

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
نواف البشري رجل مباراة السعودية وأستراليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

حصل نواف البشري لاعب المنتخب السعودي على جائزة رجل مباراة السعودية وأستراليا التي أُقيمت اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في تايلاند.

قد يهمّك أيضاً
وفاة نجم مانشستر يونايتد السابق جوردون ماكوين

وفاة نجم مانشستر يونايتد السابق جوردون ماكوين

السعودية تعزي في ضحايا انفجار مقديشو

السعودية تعزي في ضحايا انفجار مقديشو

هدف مميز لـ نواف البشري

وكان البشري سجل الهدف الأول للمنتخب السعودي بطريقة مميزة، بعد أن نجح في مراوغة الحارس الأسترالي، معلنًا تقدم الأخضر بالهدف الأول في الدقيقة الـ57.

نواف البشري لاعب المنتخب السعودي

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر “تويتر” اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البشري رجل مباراة السعودية وأستراليا التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-0.

نواف البشري لاعب المنتخب السعودي

وفي يوم الاثنين المقبل، يلعب الأخضر ضد طاجيكستان في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال
الرياضة

وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال

الرياضة
مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان
العالم

مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان

العالم
طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا
غرائب

طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا

غرائب
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
الرياضة

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

الرياضة
القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة لرؤية 2030
السعودية اليوم

القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة...

السعودية اليوم
توصيل الأدوية بالطائرات في دبي
تكنولوجيا

توصيل الأدوية بالطائرات في دبي

تكنولوجيا
وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق
السعودية اليوم

وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة...

السعودية اليوم