نواف البشري رجل مباراة السعودية وأستراليا

حصل نواف البشري لاعب المنتخب السعودي على جائزة رجل مباراة السعودية وأستراليا التي أُقيمت اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في تايلاند.

وكان البشري سجل الهدف الأول للمنتخب السعودي بطريقة مميزة، بعد أن نجح في مراوغة الحارس الأسترالي، معلنًا تقدم الأخضر بالهدف الأول في الدقيقة الـ57.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر “تويتر” اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البشري رجل مباراة السعودية وأستراليا التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-0.

وفي يوم الاثنين المقبل، يلعب الأخضر ضد طاجيكستان في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

