نور تضيء منزل سامي آل عمر

رزق سامي بن ناصر محمود آل عمر- أحد منسوبي البنك السعودي الفرنسي في مدينة جازان- بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها نور، لتنضم لشقيقتها دينا.

“المواطن” تبارك لسامي، داعية أن تكون نور قرة عين لوالديها.