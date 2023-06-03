نور تضيء منزل سامي آل عمر

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رزق سامي بن ناصر محمود آل عمر- أحد منسوبي البنك السعودي الفرنسي في مدينة جازان- بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها نور، لتنضم لشقيقتها دينا.
“المواطن” تبارك لسامي، داعية أن تكون نور قرة عين لوالديها.