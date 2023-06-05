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“نوماك” توفر أكثر من 170 وظيفة في عدة مدن

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
“نوماك” توفر أكثر من 170 وظيفة في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) توفر أكثر من 170 وظيفة (إدارية، هندسية، فنية)، وأخرى في (الرياض، جدة، رابغ، أملج، محطة الشقيق، محطة الشعيبة، ثول)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد إداري (لا تشترط خبرة).
2- مسؤول تقنية المعلومات (وظيفتان).
3- مشغل ميداني (وظيفتان).
4- قائد فريق الإطفاء.
5- مشرف مستودع.
6- أمين مستودع.
7- فني كهربائي.
8- مهندس كهربائي (14 وظيفة).
9- مهندس بيئي (وظيفتان).
10- مشغل ميداني (88 وظيفة).
11- رئيس الاعتماد الرقمي.
12- رئيس القسم الميكانيكي.
13- مهندس ميكانيكي.
14- رئيس قسم الكهرباء.
15- مهندس أجهزة وتحكم.
16- مدير الصحة والسلامة المهنية.
17- مهندس الصحة والسلامة المهنية.
18- مسؤول الصحة والسلامة المهنية (4 وظائف).
19- فني ميكانيكي (10 وظائف).
20- مشرف توظيف (وظيفتان).
21- مدير الميزانية والمحاسبة.
22- مسؤول الدعم والتبني الرقمي.
23- فني الأجهزة والتحكم (4 وظائف).
– وغيرها من الوظائف.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– اللغة الإنجليزية.
– الموارد البشرية.
– تخصصات السكرتارية.
– التطوير التنظيمي.
– المحاسبة.
– المالية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الكيمياء.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– إدارة المشتريات.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– هندسة الإلكترونية.
– هندسة الآلات دقيقة.
– السلامة والصحة المهنية.
– الهندسة البيئية.
– علوم البيئة.
– الهندسة الصناعية.
– هندسة الأجهزة.
– هندسة الطاقة.
–  تقنية الإنتاج.
– أنظمة الطاقة.
– دبلوم ميكانيكا.
– دبلوم كهرباء.
– أو ما يعادلها.

أماكن العمل:

– (الرياض، جدة، رابغ، أملج، محطة الشقيق، محطة الشعيبة، ثول).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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