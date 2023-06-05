“نوماك” توفر أكثر من 170 وظيفة في عدة مدن

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات
أعلنت الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة (نوماك) توفر أكثر من 170 وظيفة (إدارية، هندسية، فنية)، وأخرى في (الرياض، جدة، رابغ، أملج، محطة الشقيق، محطة الشعيبة، ثول)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مساعد إداري (لا تشترط خبرة).
2- مسؤول تقنية المعلومات (وظيفتان).
3- مشغل ميداني (وظيفتان).
4- قائد فريق الإطفاء.
5- مشرف مستودع.
6- أمين مستودع.
7- فني كهربائي.
8- مهندس كهربائي (14 وظيفة).
9- مهندس بيئي (وظيفتان).
10- مشغل ميداني (88 وظيفة).
11- رئيس الاعتماد الرقمي.
12- رئيس القسم الميكانيكي.
13- مهندس ميكانيكي.
14- رئيس قسم الكهرباء.
15- مهندس أجهزة وتحكم.
16- مدير الصحة والسلامة المهنية.
17- مهندس الصحة والسلامة المهنية.
18- مسؤول الصحة والسلامة المهنية (4 وظائف).
19- فني ميكانيكي (10 وظائف).
20- مشرف توظيف (وظيفتان).
21- مدير الميزانية والمحاسبة.
22- مسؤول الدعم والتبني الرقمي.
23- فني الأجهزة والتحكم (4 وظائف).
– وغيرها من الوظائف.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– اللغة الإنجليزية.
– الموارد البشرية.
– تخصصات السكرتارية.
– التطوير التنظيمي.
– المحاسبة.
– المالية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الكيمياء.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– إدارة المشتريات.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– هندسة الإلكترونية.
– هندسة الآلات دقيقة.
– السلامة والصحة المهنية.
– الهندسة البيئية.
– علوم البيئة.
– الهندسة الصناعية.
– هندسة الأجهزة.
– هندسة الطاقة.
– تقنية الإنتاج.
– أنظمة الطاقة.
– دبلوم ميكانيكا.
– دبلوم كهرباء.
– أو ما يعادلها.
– (الرياض، جدة، رابغ، أملج، محطة الشقيق، محطة الشعيبة، ثول).
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا