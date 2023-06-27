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نيابة عن الملك سلمان .. ولي العهد يشرف على راحة الحجاج في منى

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
نيابة عن الملك سلمان .. ولي العهد يشرف على راحة الحجاج في منى
المواطن - واس

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل ـ بحفظ الله ورعايته ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى منى ليشرف – حفظه الله – على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

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