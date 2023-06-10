نيمار: كنت أعلم باختيار ميسي لـ إنتر ميامي

أوضح اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنه كان على علم بقرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي بعد رفضه عرض الهلال.

وقال اللاعب البرازيلي: ” أخبرني بعرض إنتر ميامي ووافق عليه وأخبرته بأنه سيكون سعيدًا في ميامي وفي أجواء الدوري الأمريكي”.

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: “ميسي سيساهم في زيادة شعبية الدوري الأمريكي، ويجب على الجميع الاستفادة منه”.

ميسي يختار الدوري الأمريكي

وكان اسم النجم الأرجنتيني ارتبط بالانتقال إلى نادي الهلال بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن اللاعب الأرجنتيني حسم مصيره بالانضمام إلى الدوري الأمريكي.

ونشر نادي إنتر ميامي الأمريكي عبر حسابه في “تويتر” يوم الأربعاء الماضي مقطع فيديو أعلن من خلاله انضمام النجم الأرجنتيني له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقف محرج

ويستعد النجم الأرجنتيني حاليًا لمواجهة منتخب أستراليا وديًا مع منتخب بلاده يوم الخميس المقبل في الصين، حيث تعرض اللاعب لموقف محرج بسبب مشاكل في جواز السفر عند وصوله الصين.

ووفقًا لـ موقع سكاي نيوز، فإنه في مقطع فيديو متداول على موقع تويتر ظهر ميسي وسط مجموعة من الموظفين داخل المطار، وواجه مشكلة في جواز السفر لكن لم يتم معرفتها حتى الآن، ومع ذلك فأثناء دخوله الصين تم إيقافه من أجل حل المشكلة.