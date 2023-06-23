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في حالة رحيله عن الريال

نيمار يُعلق على احتمالية تدريب أنشيلوتي للبرازيل

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
نيمار يُعلق على احتمالية تدريب أنشيلوتي للبرازيل
المواطن - فريق التحرير

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علق نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية قيادة مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أنشيلوتي مرشح لتدريب البرازيل

وأكدت تقارير مؤخرًا أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قد توصل إلى اتفاق مع أنشيلوتي، من أجل قيادة منتخب السامبا بداية من يونيو عام 2024.

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وينتهي عقد أنشيلوتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير، ما يُسهل من التفاوض معه.

أنشيلوتي
أنشيلوتي – المصدر @realmadrid

تعليق نيمار

وتحدث نيمار عن هذا الأمر قائلًا: “سيتاح لمنتخب البرازيل، فرصة الحصول على مدرب أجنبي.. كارلو أنشيلوتي فاز بكل شيء، ولذلك من المؤكد أنه سيعلمنا الكثير”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

وبسؤاله إذا كان يفكر في المشاركة في كأس العالم 2026، عندما يبلغ 34 عامًا، رد النجم البرازيلي خلال تصريحات نشرتها صحيفة “جلوبو”، قائلًا: “إذا أراد الله، فسأكون هناك”.

على الجانب الآخر، تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل نيمار في الموسم الجديد، حيث يمتد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025، إلا أن الإدارة تُرحب برحيله حاليًا، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى الهلال.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر cbssports

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