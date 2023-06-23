نيوكاسل قد يمنع الهلال من ضم روبن نيفيز !

أفادت تقارير صحفية أن صفقة انتقال اللاعب البرتغالي روبن نيفيز إلى نادي الهلال مهددة بعدم الإتمام وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة One Football الرياضية إن نادي نيوكاسل يونايتد يفكر في التعاقد مع نيفيز صاحب الـ26 عامًا والإبقاء عليه في الدوري الإنجليزي بعد اقترابه من مغادرة فريق وولفرهامبتون.

مسيرة روبن نيفيز

ويلعب نيفيز صاحب الـ 26 عامًا مع فريق وولفرهامبتون الإنجليزي منذ عام 2017، وسبق له اللعب مع فريق بورتو البرتغالي خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وكشفت التقارير أن وولفرهامبتون سيحصل على 55 مليون يورو من الهلال مقابل التعاقد مع نيفيز بينما سيحصل بورتو على مليون و 900 ألف يورو وهي حق رعاية النادي للاعب في مراحل الناشئين.

ويرتبط نيفيز بعقد مع وولفرهامبتون حتى يونيو 2024، كما أنه خلال 6 مواسم نجح اللاعب البرتغالي في إحراز 30 هدفًا ومنح 13 تمريرة حاسمة خلال 253 مباراة.

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن روبن نيفيز وقع على عقود انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى عام 2026.