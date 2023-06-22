نيوكاسل يقترب من حسم صفقة تونالي

اقتربت إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من التعاقد مع النجم ساندرو تونالي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

تونالي يقترب من التوقيع

وذكرت صحيفة “ذا صن”: “نجم وسط ميلان ساندرو تونالي، وافق على بنود شخصية لانتقاله إلى صفوف نيوكاسل، مقابل حصوله على راتب سنوي قدره 8 ملايين جنيه إسترليني في صفقة مدتها 6 أعوام”.

وقدم النادي الإنجليزي عرضًا لضم تونالي بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني، رفضه ميلان، قبل أن يرفع قيمة العرض إلى 60 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4.3 ملايين جنيه إسترليني في شكل إضافات، بانتظار موافقة ميلان النهائية.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن صحافي الانتقالات المعروف جيانلوكا دي مارزيو: “المحادثات اكتملت بين نيوكاسل وممثلي اللاعب يوم الأربعاء، بعدما فرض وكيل أعمال اللاعب، جوزيبي ريسو، زيادة في الأجر تزيد عن ضعف ما يتقاضاه مع ميلان (75000 جنيه إسترليني أسبوعيًا)”.

تألق نيوكاسل

وخطف الماكبايس الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وأنهى منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة من الفوز 19 مرة والتعادل 14 مرة وخسر 5 مرات.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2002/ 2003، حينما كان آلان شيرر قائدًا للماكبايس، لذلك تسعى الإدارة لضم صفقات قوية.