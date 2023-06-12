نيوكاسل يونايتد يجدد الشراكة مع منصة رائدة في التجارة الإلكترونية

تستمر الشراكة المتطورة لتمنح محبي نادي نيوكاسل في الشرق الأوسط فرصة التواصل مع النادي من خلال تفعيل نشاطات مختلفة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير الطلب المسبق لقمصان نيوكاسل يونايتد الرسمية لموسم 2023/2024.

وسيتمكن المشجعون من الحصول على أطقم الفريق بشكل حصري وسريع، سيتم توصيلها في اليوم التالي بعد الطلب في السعودية وفي مدة تصل إلى 15 دقيقة فقط في الإمارات، عبر تطبيق نون.

كانت علامة نون متواجدة دائمًا على أكمام جميع قمصان الفريق في الموسم الماضي، وحققت نون تغطية عالمية طوال موسم 2022/2023 حيث تأهل الفريق إلى نهائي كأس المحترفين المحلية للمرة الأولى خلال 24 عامًا وتمكن من الحصول على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

دوري أبطال أوروبا

مع عودة دوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024، ستظهر علامة نون على جميع أكمام أطقم الفريق في جميع المنافسات وبالإضافة إلى حضور المباريات في ملعب سانت جيمس بارك والتغطية عبر وسائل الاجتماعية للنادي.

ومن جانبه، عبّر علي كافل حسين، رئيس الطاقم في نون قائلاً:”نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع نادي نيوكاسل يونايتد للموسم الثاني بعد نجاحنا الكبير في الموسم الأول معًا”.

وأضاف “نحن نؤمن بأن السماء هي الحد الذي سنصل إليه مع نادي نيوكاسل يونايتد، وكلنا حماس بما يحمله المستقبل وبما نقدمه من قيمة إضافية لعملائنا ومشجعينا”.

وتابع بيتر سيلفرستون، المسؤول التجاري الأول في نيوكاسل يونايتد: “بعد موسم شراكة مذهل في البداية، نحن سعداء للغاية بأن نون ستستمر كراعي رسمي لأكمام لنيوكاسل يونايتد خلال موسم 2023/2024.”

“سيتم ارتداء نون بفخر على أكمامنا في عودة لاعبينا إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عامًا، وفريق السيدات، يواصلون تقدمهن في كرة القدم النسائية.بعد موسم الفوز بالبطولة، ”

ويطمح نيوكاسل يونايتد أن ينال دعما أكثر في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام خلال الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالتأكيد، تساهم الشراكة مع نون في تحقيق هذا الطموح.”

ويمتلك النادي قاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة العربية السعودية وازدادت أكثر بنسبة 600٪ خلال العام الماضي، ساهمت نون في هذا النمو الاستثنائي. وبالمثل، ساهم تواجد نيوكاسل يونايتد عبر البث، في انتشار أكثر لنون في المنازل في السعودية والشرق الأوسط من أي وقت مضى.”

وقال “يعتبر تعاون العلامة التجارية الرقمية المحلية الناجحة والموثوقة في الشرق الأوسط نون مع أسرع الفرق في التطور والتقدم في السعودية هي وصفة للنجاح, نشكر نون على دعمهم المستمر وثقتهم في شراكتنا”.