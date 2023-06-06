نيوم تجذب استثمارات بـ 21 مليار ريال لبناء 10 مجمعات سكنية

أعلنت نيوم، اليوم الثلاثاء، عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، وهو مشروع للبنية التحتية الاجتماعية يهدف إلى استيعاب القوى العاملة المتزايدة في نيوم.

وتبلغ قيمة الاتفاقية للمرحلة الأولى أكثر من 21 مليار ريال، مما يجعلها واحدة من أكبر الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.

10 مجمعات سكنية

وتشمل الاتفاقية إنشاء 10 مجمعات سكنية تستوعب 95000 ساكن من العاملين في مشاريع نيوم المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى، إذ يتم بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى.

وستقدم المجمعات الجديدة مختلف الخدمات الأساسية، مثل: عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكت، والتنس، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة.

وتضم قائمة الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى عددًا من الشركات الوطنية الرائدة في المملكة، منها: شركة الفنار العالمية للتطوير، وشركة المطلق للاستثمار العقاري (AREIC)، وشركة نسما القابضة، فيما تشارك شركة تماسك القابضة في المشروع من خلال شريكين، هما: شركة مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).

محطة مهمة

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: “لقد اختارت نيوم عددًا من الشركات الرائدة في السعودية لتكون شريكة لها في تطوير وتشغيل المجمعات السكنية المؤقتة، وفق أحدث المواصفات العالمية من ناحية الخدمات والبنية التحتية”.

وأكد النصر: “هذه الشراكات الجديدة تعد محطة مهمة في مسيرة نيوم، ودليلًا على قدرات فريقنا وشركائنا الممولين، الذين استطاعوا تحقيق الإغلاق المالي للمشروع في فترة وجيزة وبقيمة مالية استثنائية”.

وتمهّد اتفاقيات المرحلة الأولى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية في نيوم، ومن المتوقع طرح المرحلة الثانية من مشروع المجمعات السكنية المؤقتة للترسية خلال الأشهر المقبلة، مع الحرص على إعداد قائمة بالشركات المؤهلة مسبقًا، وتقييم مدى اهتمام المستثمرين المُحتملين للفوز بمشاريع المرحلة الجديدة، وسيغطي نطاق هذه الاتفاقيات عناصر التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة للمجمعات السكنية.