نيوم تعلن عن 9 وظائف إدارية وأمنية وهندسية

أعلنت شركة نيوم عن طرح (9) فرصة وظيفية في مجالات (إدارية وأمنية وهندسية) للعمل لدى شركاء نيوم برواتب تصل إلى (12,000) ريال شهرياً على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– مسؤول أمن

– مهندس تخطيط

– ممرض

– أخصائي تسويق

– مهندس ميكانيكي

– مهندس سلامة

– حاسب كميات

– مدير مكتب فني

– إداري

الرواتب:

رواتب تصل إلى (12,000) ريال شهرياً حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا