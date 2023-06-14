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برواتب تصل إلى 12,000 ريال

نيوم تعلن عن 9 وظائف إدارية وأمنية وهندسية

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
نيوم تعلن عن 9 وظائف إدارية وأمنية وهندسية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نيوم عن طرح (9) فرصة وظيفية في مجالات (إدارية وأمنية وهندسية) للعمل لدى شركاء نيوم برواتب تصل إلى (12,000) ريال شهرياً على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– مسؤول أمن
– مهندس تخطيط
– ممرض
– أخصائي تسويق
– مهندس ميكانيكي
– مهندس سلامة
– حاسب كميات
– مدير مكتب فني
– إداري

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الرواتب:

رواتب تصل إلى (12,000) ريال شهرياً حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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