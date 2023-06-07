نيويورك الأكثر تلوثاً في العالم

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كشف موقع شركة أي كيو أير، المتخصصة في تكنولوجيا مراقبة تلوث الهواء وجودته، أن نيويورك كانت المدينة الأكثر تلوثاً في العالم، فيما غطى الدخان المنبعث من حرائق الغابات الكندية المدينة بالضباب.
وأردفت الشركة السويسرية، أن مستويات تلوث الهواء في المدينة اعتبرت في النطاق غير الصحي، وكانت أعلى من تلك في العاصمة الهندية نيودلهي والعاصمة العراقية بغداد.
وتضررت مدن أخرى في أمريكا الشمالية من جراء دخان حرائق الغابات غير المسبوقة ومن بينها ديترويت، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وذكر عمدة نيويورك، إريك أدامز، في بيان، أنه جرى إصدار نصائح صحية بشأن جودة الهواء لكل الضواحي الخمس.
ووصل المؤشر الأمريكي لجودة الهواء بالنسبة لنيويورك إلى 222 على مقياسها الذي يمتد من 0 لـ500 في الساعة 0105 صباحاً، ليضع الهواء في فئة غير صحية بالمرة. وكندا على مسار تسجيل أسوأ موسم حرائق غابات تشهده على الإطلاق، في حال استمر معدل الحرق بنفس الوتيرة.
وذكر المسؤولون الحكوميون، أن نحو 3.3 ملايين هكتار احترقت حتى الآن. وهناك نحو 413 حريقاً مشتعلاً حالياً.