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وصل مؤشر جودة الهواء فيها لـ 222

نيويورك الأكثر تلوثاً في العالم

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
نيويورك الأكثر تلوثاً في العالم
المواطن - فريق التحرير

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كشف موقع شركة أي كيو أير، المتخصصة في تكنولوجيا مراقبة تلوث الهواء وجودته، أن نيويورك كانت المدينة الأكثر تلوثاً في العالم، فيما غطى الدخان المنبعث من حرائق الغابات الكندية المدينة بالضباب.

مستويات تلوث الهواء

وأردفت الشركة السويسرية، أن مستويات تلوث الهواء في المدينة اعتبرت في النطاق غير الصحي، وكانت أعلى من تلك في العاصمة الهندية نيودلهي والعاصمة العراقية بغداد.

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وتضررت مدن أخرى في أمريكا الشمالية من جراء دخان حرائق الغابات غير المسبوقة ومن بينها ديترويت، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكر عمدة نيويورك، إريك أدامز، في بيان، أنه جرى إصدار نصائح صحية بشأن جودة الهواء لكل الضواحي الخمس.

جودة الهواء

ووصل المؤشر الأمريكي لجودة الهواء بالنسبة لنيويورك إلى 222 على مقياسها الذي يمتد من 0 لـ500 في الساعة 0105 صباحاً، ليضع الهواء في فئة غير صحية بالمرة. وكندا على مسار تسجيل أسوأ موسم حرائق غابات تشهده على الإطلاق، في حال استمر معدل الحرق بنفس الوتيرة.

وذكر المسؤولون الحكوميون، أن نحو 3.3 ملايين هكتار احترقت حتى الآن. وهناك نحو 413 حريقاً مشتعلاً حالياً.

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