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هاتف الشؤون الإسلامية يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
هاتف الشؤون الإسلامية يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج
المواطن - واس

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استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة 300 ألف مكالمة عبر الهاتف المجاني ( 8002451000 ) منذ بداية موسم حج هذا العام 1444هـ حتى مساء يوم النحر العاشر من ذي الحجة للإجابة على السائلين من الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج.

خدمات متواصلة

وتقدم وزارة الشؤون الإسلامية خدمات متواصلة عبر الهاتف المجاني وغيره من الخدمات المتواصلة انطلاقاً من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة ، بمشاركة نخبة من الدعاة الذين يملكون دراية تامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة ، ومترجمين بعشر لغات عالمية، تشمل (العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والهندية والأمهرية والأدرية والهوسا والإندونيسية والبنغالية).

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45 كبينة

كما وفرت الوزارة 45 كبينة للرد على الهاتف المجاني بمشعر منى ومقرها في مسجد الخيف, وذلك ضمن جهودها التي ستتواصل حتى نهايةموسم الحج لإرشاد ضيوف الرحمن وتوعيتهم بما يشكل عليهم من أمور الحج والمعاملات.

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