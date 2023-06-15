هاكرز يهدد بنوك الاتحاد الأوروبي

كشفت قناة “RTL Niews” الهولندية أن ثلاث مجموعات هاكرز، يزعم أنها مرتبطة بروسيا، هددت بشن هجوم إلكتروني على البنوك الأوروبية.

تفاصيل التهديد

ولفتت القناة الهولندية إلى أن الهاكرز ينتمون لمجموعات “Anonymous Sudana” و”REvil” و”Killnet”.

وجاءت هذه التهديدات على شكل رسالة تم نشرها من قبل متسللين، جاء فيها أن الهجوم الإلكتروني الذي ينوون تنفيذه على البنوك الأوروبية هو “رد على إمداد الغرب بالأسلحة إلى أوكرانيا”.

وتعتقد شركة “Computest” الهولندية للأمن السيبراني أن التحذير حقيقي، لكنها لا تعرف ما إذا كان المتسللون سيكونون قادرين على تنفيذ تهديدهم أم لا.

نظام سويفت

وأردفت شركة “FalconFeeds” للأمن السيبراني أنها لا تستبعد أن يكون نظام “سويفت” هو المستهدف للمتسللين.

هذ وقد تعرضت مجموعة من الموانئ في هولندا الأسبوع الماضي، لهجمات إلكترونية من قبل هاكرز؛ ما أدى إلى تعطل المواقع الإلكترونية لموانئ روتردام وأمستردام وخرونينغن.