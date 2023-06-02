الإطاحة بـ4 مقيمين روجوا 75 كجم من القات في عسير الاتحاد يفاوض حارس النصر! تفاصيل عرضي الهلال وإنتر ميامي لـ ميسي تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون فيفا: إيغالو نجم لن تنساه جماهير الزعيم سريعًا السعودية بين أصدقاء بريكس والخارجية الروسية تعلق: صورة عائلية هالاند: أحلم بتحقيق الثلاثية كريم بنزيما سيستمر مع الريال حتى 2024 إجراءات ميسرة للحجاج المغادرين إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة أول تغريدة لـ ملك الأردن بعد زفاف نجله الحسين
أكد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، أنه يحلم بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لحصد الثلاثية التاريخية هذا الموسم.
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بلقب البريميرليج، وينتظر مواجهة مانشستر يونايتد، غدًا السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما يُلاقي إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، الفريق الإنجليزي الوحيد الذي توج بالثلاثية التاريخية، وحقق ذلك الإنجاز في عام 1999.
وقال هالاند خلال تصريحاته لموقع BBC: “من المذهل كتابة التاريخ، الفريق تعاقد معي من أجل الثلاثية، ولا نخفي ذلك، سأقوم بكل شيء ممكن من أجل تحقيق الثلاثية، هذا هو حلمي الأكبر الذي أريد إنجازه، ولن أتنازل عن ذلك”.
وتابع: “الأمر ليس سهلًا، مانشستر يونايتد وإنتر ميلان سيحاولان تدميرنا، يجب علينا الاستعداد وتقديم أفضل ما لدينا، وطاردنا آرسنال طوال الموسم حتى توجنا بالبريميرليج، ونركز حاليًا على نهائي كأس الاتحاد ونهائي التشامبيونزليج”.
وبشأن اكتساحه للجوائز الفردية في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، علق هالاند، قائلًا: “هذا أمر جيد ويعني قيامي بالأمور بشكل صحيح”.
وأضاف: “لم يعد بإمكاني العيش بصورة طبيعية، هذه هي حياتي ولن أشتكي، أحاول الاستمتاع بكل لحظة، طولي يبلغ 196 سم ولدي شعر أشقر، وبالتالي في أي مكان سأذهب إليه سيراني الناس”.
واختتم هالاند تصريحاته قائلًا: “تطورت هذا الموسم بصورة إيجابية، وهذا أمر مهم خاصة أنني أبلغ من العمر 22 عامًا، أمامي مسيرة طويلة من التطور”.