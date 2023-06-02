هالاند: أحلم بتحقيق الثلاثية

أكد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، أنه يحلم بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لحصد الثلاثية التاريخية هذا الموسم.

مانشستر سيتي هذا الموسم

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بلقب البريميرليج، وينتظر مواجهة مانشستر يونايتد، غدًا السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما يُلاقي إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، الفريق الإنجليزي الوحيد الذي توج بالثلاثية التاريخية، وحقق ذلك الإنجاز في عام 1999.

هالاند يحلم بالألقاب

وقال هالاند خلال تصريحاته لموقع BBC: “من المذهل كتابة التاريخ، الفريق تعاقد معي من أجل الثلاثية، ولا نخفي ذلك، سأقوم بكل شيء ممكن من أجل تحقيق الثلاثية، هذا هو حلمي الأكبر الذي أريد إنجازه، ولن أتنازل عن ذلك”.

وتابع: “الأمر ليس سهلًا، مانشستر يونايتد وإنتر ميلان سيحاولان تدميرنا، يجب علينا الاستعداد وتقديم أفضل ما لدينا، وطاردنا آرسنال طوال الموسم حتى توجنا بالبريميرليج، ونركز حاليًا على نهائي كأس الاتحاد ونهائي التشامبيونزليج”.

وبشأن اكتساحه للجوائز الفردية في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، علق هالاند، قائلًا: “هذا أمر جيد ويعني قيامي بالأمور بشكل صحيح”.

وأضاف: “لم يعد بإمكاني العيش بصورة طبيعية، هذه هي حياتي ولن أشتكي، أحاول الاستمتاع بكل لحظة، طولي يبلغ 196 سم ولدي شعر أشقر، وبالتالي في أي مكان سأذهب إليه سيراني الناس”.

واختتم هالاند تصريحاته قائلًا: “تطورت هذا الموسم بصورة إيجابية، وهذا أمر مهم خاصة أنني أبلغ من العمر 22 عامًا، أمامي مسيرة طويلة من التطور”.