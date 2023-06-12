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بعد تألقه اللافت مع الفريق

هالاند يحصد جائزة لاعب الموسم في مانشستر سيتي

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
هالاند يحصد جائزة لاعب الموسم في مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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حصد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمنافسات موسم 2022/ 2023.

منافسة قوية

وتنافس هالاند مع البلجيكي كيفن دي بروين والهولندي ناثان آكي على جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي، حيث حصل الثلاثي على أعلى نسبة تصويت بين زملائهم، ليتم فتح باب التصويت بين الجماهير لاختيار لأفضل.

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كيفين دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @ManCity

وتألق الثلاثي بشكل لافت، ولعبوا دورًا بارزًا في الموسم الرائع للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الذي حصدوا خلاله الثلاثية التاريخية؛ الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

وسيشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر للمرة الأولى في تاريخه.

مانشستر سيتي
جانب من تتويج السيتي – المصدر @ManCity

تألق هالاند

وسجل هالاند 52 هدفًا في موسمه الأول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، خلال 53 مباراة خاضها في جميع المسابقات خلال منافسات الموسم الرياضي المنقضي، وتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكلل المهاجم النرويجي موسمه الأول بقميص مانشستر سيتي بالعديد من الجوائز، أبرزها؛ جائزة رابطة كتاب كرة القدم، كأفضل لاعب في العام الجاري.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @ManCity

وكان هالاند صاحب الـ22 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند، ووقع عقدًا مع الفريق الإنجليزي يمتد حتى 2027.

 

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