هانتر بايدن هدد رجل أعمال صيني بسبب صفقة طاقة

وينقل التقرير عما جاء في تقرير المبلغين عن المخالفات أن هانتر نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال، “بينما كنت جالسًا مع والدي كنت أضغط على رجل أعمال صيني بشأن صفقة طاقة مقترحة”.

تهديد رجل أعمال صيني وقال التقرير إن هانتر بايدن قال للسيد جاو، مدير إدارة صندوق الحصاد “أنا أجلس هنا مع والدي ونود أن نفهم سبب عدم الوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به”.

وأضاف “إذا تلقيت مكالمة أو رسالة نصية من أي شخص آخر بخلافك أنت أوجهانع أو رئيس مجلس الإدارة، فسوف أتأكد من أنه بين الرجل الجالس بجواري وكل شخص يعرفه ويعرف قدرتي أن أجعلك تندم على عدم اتباع توجيهاتي”.

تورط بايدن بالواقعة وبحسب الصحيفة، لم يتضح ما إذا كان جو بايدن، نائب الرئيس آنذاك، متورطًا بالفعل في هذا الأمر. لكن الرئيس بايدن أكد منذ فترة طويلة أنه ليس لديه علم بالتعاملات التجارية لابنه.

وطفت قصة رسائل الواتساب المزعومة، التي تقدم، كما يقول الكاتب، أوضح مؤشر على استغلال هانتر بايدن لمنصب والده في الحكومة في شؤونه الشخصية، بينما كان مدعوًا لحضور مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. اعترافات هانتر بايدن

وكان هانتر أقر بأنه مذنب لأنه فشل مرتين في تقديم الإقرارات الضريبية في عامي 2017 و 2018. كما أنه تجنب السجن بسبب الكذب بشأن رخصة سلاحه عندما كان مدمنًا على الكوكايين، من خلال الموافقة على برنامج التحويل قبل المحاكمة.

ومع ذلك، أعيقت محاولات بايدن للتخلص من الفضيحة يوم الخميس الماضي، من خلال الكشف عن شهادة غاري شابلي، وكيل خدمات الإيرادات الداخلية الذي قاد التحقيق في الشؤون الضريبية لبايدن في الكونجرس. عرقلة التحقيق

وكان شابلي أخبر اللجنة الخاصة والتابعة لمجلس النواب، الشهر الماضي، في شهادة تم الكشف عنها يوم الخميس، أن وزارة العدل ومسؤولين آخرين عرقلوا التحقيق.