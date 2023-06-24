هانتر بايدن هدد رجل أعمال صيني بسبب صفقة طاقة

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كشف تقرير صحيفة بريطانية عن مفاجأة جديدة في قضايا فساد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، بعد اعترافه بالذنب الأسبوع الماضي في قضايا تهرب ضريبي وحيازة سلاح أثناء تعاطيه المخدرات.
وجاء تقرير في صحيفة “التلغراف” البريطانية، اليوم، يؤكد أن هانتر بايدن استخدم اسم والده للضغط على رجل أعمال صيني، بحسب ادعاءات المبلغين عن المخالفات.
وينقل التقرير عما جاء في تقرير المبلغين عن المخالفات أن هانتر نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال، “بينما كنت جالسًا مع والدي كنت أضغط على رجل أعمال صيني بشأن صفقة طاقة مقترحة”.
وقال التقرير إن هانتر بايدن قال للسيد جاو، مدير إدارة صندوق الحصاد “أنا أجلس هنا مع والدي ونود أن نفهم سبب عدم الوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به”.
وأضاف “إذا تلقيت مكالمة أو رسالة نصية من أي شخص آخر بخلافك أنت أوجهانع أو رئيس مجلس الإدارة، فسوف أتأكد من أنه بين الرجل الجالس بجواري وكل شخص يعرفه ويعرف قدرتي أن أجعلك تندم على عدم اتباع توجيهاتي”.
وبحسب الصحيفة، لم يتضح ما إذا كان جو بايدن، نائب الرئيس آنذاك، متورطًا بالفعل في هذا الأمر. لكن الرئيس بايدن أكد منذ فترة طويلة أنه ليس لديه علم بالتعاملات التجارية لابنه.
وطفت قصة رسائل الواتساب المزعومة، التي تقدم، كما يقول الكاتب، أوضح مؤشر على استغلال هانتر بايدن لمنصب والده في الحكومة في شؤونه الشخصية، بينما كان مدعوًا لحضور مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وكان هانتر أقر بأنه مذنب لأنه فشل مرتين في تقديم الإقرارات الضريبية في عامي 2017 و 2018. كما أنه تجنب السجن بسبب الكذب بشأن رخصة سلاحه عندما كان مدمنًا على الكوكايين، من خلال الموافقة على برنامج التحويل قبل المحاكمة.
ومع ذلك، أعيقت محاولات بايدن للتخلص من الفضيحة يوم الخميس الماضي، من خلال الكشف عن شهادة غاري شابلي، وكيل خدمات الإيرادات الداخلية الذي قاد التحقيق في الشؤون الضريبية لبايدن في الكونجرس.
وكان شابلي أخبر اللجنة الخاصة والتابعة لمجلس النواب، الشهر الماضي، في شهادة تم الكشف عنها يوم الخميس، أن وزارة العدل ومسؤولين آخرين عرقلوا التحقيق.
ولم يترك الرئيس السابق، دونالد ترامب، الأمر يمر مرور الكرام، فقد استغله في مهاجمة الرئيس بايدن على قناته الخاصة للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، وقال في أحد المنشورات “نحن نعرف الآن سبب ترك هانتر: كان هذا دائمًا يتعلق بحماية جو بايدن وكان الجميع في واشنطن متورطًا في ذلك”.