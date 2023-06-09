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هتان النجار: رومارينيو وكورونادو قد يغادران الاتحاد

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
هتان النجار: رومارينيو وكورونادو قد يغادران الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي هتان النجار المقرب من نادي الاتحاد عن أن البرازيليين رومارينيو وإيجور كورونادو مرشحان لمغادرة العميد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النجار في تصريحات لـ برنامج MBC في أسبوع : ” رومارينيو وكورونادو من ضمن المرشحين للمغادرة وإذا قلت غير هذا فقد لا أكون صادقًا معك، أعتقد أنه في ظل النقلة الكبيرة التي يمر بها الفريق، من المتوقع حدوث أي شيء”.

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مصير حمدالله وحجازي مع الاتحاد

وأضاف النجار: “المدرب نونو سانتو يرغب في الإبقاء على المغربي حمدالله وعلى المدافع المصري أحمد حجازي، كل ما تردد حول احتمالية رحيلهما عن الفريق غير صحيحة”.

كورونادو ورومارينيو لاعب الاتحاد

 

 

وكان العميد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما كصفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

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