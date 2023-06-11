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في نهائي دوري أبطال إفريقيا

هدف لـ الوداد الرياضي ضد الأهلي في الشوط الأول

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
هدف لـ الوداد الرياضي ضد الأهلي في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي، بتقدم فريق الوداد المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2023.

وبدأ نادي الوداد المباراة ضاغطًا بكل قوة هجومية، من أجل إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب يحيى عطية الله من مخالفة مباشرة، من إحراز الهدف الوحيد لفريق الوداد في الدقيقة الـ28 مستغلًّا ارتباكًا من دفاع النادي الأهلي المصري.

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الوداد الرياضي ضد الأهلي

وجاء تشكيل نادي الوداد صاحب الأرض مكونًا من: “يوسف المطيع في حراسة المرمى، أيوب علمود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا، يحيى جبران، جلال داودي، أيمن الحسوني، محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور”.

أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا”.

الوداد الرياضي ضد الأهلي

وكانت مباراة الأهلي والوداد التي أُقيمت يوم الأحد الماضي على إستاد القاهرة الدولي، قد انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 2/ 1، سجلهما بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا، وأحرز سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.

الوداد الرياضي ضد الأهلي

 

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