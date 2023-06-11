هدف لـ الوداد الرياضي ضد الأهلي في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الأهلي، بتقدم فريق الوداد المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2023.
وبدأ نادي الوداد المباراة ضاغطًا بكل قوة هجومية، من أجل إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب يحيى عطية الله من مخالفة مباشرة، من إحراز الهدف الوحيد لفريق الوداد في الدقيقة الـ28 مستغلًّا ارتباكًا من دفاع النادي الأهلي المصري.
وجاء تشكيل نادي الوداد صاحب الأرض مكونًا من: “يوسف المطيع في حراسة المرمى، أيوب علمود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا، يحيى جبران، جلال داودي، أيمن الحسوني، محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور”.
أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا”.
وكانت مباراة الأهلي والوداد التي أُقيمت يوم الأحد الماضي على إستاد القاهرة الدولي، قد انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 2/ 1، سجلهما بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا، وأحرز سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.