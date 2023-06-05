هدف و”دسر” يساهمان بتدريب وتوظيف سعوديين في تقنية الطباعة الثلاثية

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التقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) الدكتور رائد بن ناصر الريس؛ وذلك في مقر الشركة بالرياض بحضور عددٍ من قيادات الجهتين.
وبحث الاجتماع؛ تعزيز أوجه التعاون بين الجهتين لتمكين الكوادر الوطنية من الالتحاق بالقطاع الصناعي بمختلف تصنيفاته؛ كما تم استعراض سُبل الدعم الموجهة لتنمية رأس المال البشري وتطوير مهاراته وقدراته من خلال برامج ومنتجات الصندوق ممثلة في التدريب والتمكين والإرشاد.
وعلى إثر الزيارة التقى الجعويني؛ عدداً من الشباب السعوديين العاملين في مجال تقنية الطباعة الثلاثية، وذلك بعد اجتيازهم للبرامج التدريبية والتأهيلية المنتهية بالتوظيف والتي عقدت خارج المملكة بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية؛ وفقا للاتفاقية المبرمة مع الشركة في وقت سابق لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل بمثل هذا النوع من المجالات؛ بوصفه من الصناعات الحديثة والمطلوبة في وقتنا الراهن.
وعوداً على اللقاء؛ أكد المدير العام للصندوق؛ أهمية التعاون وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في القطاعات الواعدة والمستقبلية؛ والإسهام مع جهود الدولة في تمكين جيل الشباب لقيادة مرحلة التغيير والتحول؛ تماشياً مع متطلبات التنمية الراهنة وتحقيق استراتيجية سوق العمل.
واطلع الجعويني ووفد الزيارة؛ على عرضٍ حول إنجازات الشركة ومسار أعمالها في القطاع الصناعي وخصوصا في مجال الطباعة الثلاثية.
وأكد الاجتماع على ضرورة تلبية احتياجات القطاع الصناعي بمختلف مساراته وأنشطته المتعددة من خلال تزويده وتغذيته بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، بما يسهم في تحقيق التوطين واستدامة ونمو الصناعة المحلية وفقاً لرؤية المملكة 2030.