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حقق اللقب بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي أمس

هدية لـ وست هام بعد تتويجه بدوري المؤتمر الأوروبي

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
هدية لـ وست هام بعد تتويجه بدوري المؤتمر الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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تلقى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، هدية عقب فوزه بدوري المؤتمر الأوروبي أمس الأربعاء على نادي فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

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وست هام في الدوري الأوروبي 

وبعد الفوز ضمن الفريق اللندني المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رغم احتلاله للمركز الـ14 في ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023.

وفي مباراة أمس، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم الجزائري سعيد بن رحمة للفريق الإنجليزي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ63، ثم تعادل الإيطالي جياكومو بونافينتورا لفريق فيورنتينا في الدقيقة الـ67.

وست هام

وفي الدقيقة الـ90 تلقى اللاعب الويلزي جارود بوين تمريرة مميزة من البرازيلي لوكاس باكيتا ليحرز الهدف الثاني للفريق الإنجليزي.

وحصد نادي وست هام 5 ملايين يورو بعد التتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما حصل فيورنتينا على 3 ملايين يورو.

وست هام

 

 

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